Auf der Schwimmbadstraße in Richtung Ostring war ein Pkw-Fahrer auf der Suche nach einem Parkplatz. Als ein freier Parkplatz in Sichtweite war, bremste er sein Auto leicht ab. Ein hinter ihm fahrender Radfahrer bemerkte dies nicht und fuhr auf. Am Pkw und am Fahrrad entstand nur geringer Schaden. Der Radfahrer blieb unverletzt. pol