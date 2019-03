Parkplatz auf Stahlgeflecht

Trotz Absperrung fuhr ein 56-Jähriger in einen abgesperrten Parkplatz in der Tiefgarage City-Altstadt. Da in der Tiefgarage in der Geyerswörthstraße derzeit Sanierungsarbeiten an verschiedenen Parkplätzen durchgeführt werden, waren diese mit einem "Flatterband" deutlich sichtbar abgesperrt. Dies missachtete jedoch der Mann mit seinem Dodge. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er einfach in den gesperrten Parkplatz ein und parkte sein Auto auf dem freigelegten Stahlgeflecht. Die Beamten ermitteln noch, ob und in welchem Umfang dadurch ein Schaden im Baustellenbereich entstanden ist. pol