Parkplatz am Landratsamt gesperrt

Das Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass die Kreisstraßenmeisterei am kommenden Donnerstag alle abgenutzten Stellen an der Oberfläche des Besucherparkplatzes am Landratsamt ausbessern wird. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Mängel am Parkplatz schnellstmöglich zu beseitigen, ist der Besucherparkplatz an diesem Tag voraussichtlich ganztägig gesperrt.

Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten und an die Parkmöglichkeiten im Umfeld verwiesen. red