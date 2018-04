Parkplätze werden saniert

Die Kronacher Stadtwerke und Ordnungsamt teilen mit, dass in der 17. Kalenderwoche Unterhaltsarbeiten an städtischen Parkplätzen durchgeführt werden. Der Rosenau-Parkplatz an der Europabrücke ist zu diesem Zweck am kommenden Montag, 23. April, von 7 bis 15 Uhr komplett gesperrt und steht daher als Parkfläche nicht zur Verfügung. Am Folgetag, Dienstag, 24. April, kommt dann der Krahenbergparkplatz beim Kino an die Reihe. Die Arbeiten werden auch hier von 7 bis voraussichtlich 15 Uhr dauern.



Bitte um Verständnis

Den Verkehrsteilnehmern wird von der Stadt Kronach empfohlen, an den betreffenden Tagen auf die anderen, im Parkleitsystem der Stadt ausgeschilderten Parkplätze auszuweichen. Die Stadt Kronach bittet um Verständnis für die notwendigen Sanierungsarbeiten, die rechtzeitig zu Beginn der "Kronach leuchtet"-Woche abgeschlossen sein sollen, und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. red