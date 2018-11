Parkplätze sollen besser beeschildert werden

Jörg Kempf bat in der Bürgerversammlung im Schützenhaus darum, die Ausleuchtung des Wallfahrtsweges von Marktleugast nach Marienweiher zu verbessern.

Margareta Schoberth bemängelte, dass die Parkplätze am Marktleugaster BRK-Seniorenheim oft nicht ausreichen. "Es gibt genügend Parkplätze am Festplatz an der Webergasse und der Dreifachsporthalle", erwiederte Bürgermeister Franz Uome. Er sagte zu, im Ortsbereich Hinweise anbringen zu lassen, die die vorhandenen Parkmöglichkeiten anzeigen.

Mit knapp 50 Personen war die Bürgerversammlung gut besucht. Uome zeigte sich sehr zufrieden, dass sich einschließlich der sechs vorgeschalteten Bürgergespräche in den Ortsteilen knapp 200 Personen für das kommunale Geschehen interessierten.

Die dringend erforderliche Abwasserdruckleitung von Neuensorg nach Marktleugast mit Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro sei mittlerweile in Betrieb. Auch die Trinkwasser-Pumpleitung nach Baiersbach sei erneuert worden. Dadurch sei die erforderliche Kreditaufnahme um 400 000 Euro auf rund zwei Millionen Euro angestiegen.

Das Dorfgemeinschaftshaus und der Feuerwehrstellplatz in Steinbach sollen laut Bürgermeister voraussichtlich bei der Weihnachtsfeier der Dorfgemeinschaft übergeben werden. Die Außenanlagen würden im kommenden Jahr gestaltet.

Die Sanierung des Tiefbrunnens III der Marktleugaster Wasserversorgung steht Uome zufolge kurz vor der Fertigstellung, die Neugestaltung des Floriansplatzes an der Marktstraße habe begonnen.

16 Geburten - 52 Sterbefälle

Aus dem Standesamt vermeldete das Gemeindeoberhaupt, dass bis zum 31. Oktober 16 Geburten 52 Sterbefälle gegenüberstanden. Baugrundstücke stehen Interessierten zu einem Quadratmeterpreis von 36 Euro plus Herstellungsbeiträgen in großer Zahl zur Verfügung. Der Bürgermeister verwies zudem auf die Möglichkeit von Erbbaugrundstücken, der Markt stelle zudem gerne Wohnungsbaudarlehen zur Verfügung.

Voll belegt sei das Haus für Kinder "Arche Noah" mit 117 Mädchen und Jungen. In der Grund- und Mittelschule Marktleugast würden derzeit 135 Kinder unterrichtet, davon 105 aus Marktleugast und 22 aus Grafengehaig. In der Gemeindebücherei im Schulgebäude könnten bei Otmar Büttner und Gabriele Schickgram jeweils mittwochs von 17 bis 18 Uhr Bücher ausgeliehen werden.

Revue passieren ließ Franz Uome auch das allgemeine Gemeindegeschehen. Die Spanne reichte vom Neujahrs- und Ehrenamtsempfang bis zum Straßenfest und die 30-jährige Partnerschaftsfeier im ungarischen Pilisszentiván. Weitergeführt werde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, wodurch 80 Prozent der Stromkosten eingespart würden. Nach und nach umgesetzt werden solle die Neukonzeption des Friedhofes in Marktleugast.

Ein großes Dankeschön richtete der Bürgermeister an die sechs Feuerwehren mit ihren 177 Aktiven sowie an alle Bürger, die sich in Kirchen und Vereinen für das Allgemeinwohl engagierten. kpw