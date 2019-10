Am Montag, 14. Oktober, findet um 19.30 Uhr im Rathaus in Trebgast eine Sitzung des Gemeinderats statt. Beraten wird über die städtebauliche Studie für den Bereich Bahnhofstraße und Steinhauerplatz sowie über die geänderten Planunterlagen zum Antrag auf Erweiterung der Parkplätze am Wehlitzer Berg. Ein weiteres Thema wird die Renovierung am Opels-Haus sein. red