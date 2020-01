Parkplätze beim Umzug gesperrt

Der Faschingszug in Bad Brückenau findet in diesem Jahr am Faschingsdienstag, 25. Februar, von 14 bis etwa 16.30 Uhr statt. Die Aufstellung des Zuges beginnt ab 13 Uhr in der Sinnaustraße und im Alten Schlachthofweg. Deshalb werden die Parkplätze in der Sinnaustraße ab 11 Uhr, in der Unterhainstraße, in der "unteren" Ludwigstraße sowie im Bereich Sinntor ab 12 Uhr gesperrt. Der Innenstadtbereich ist während des Faschingsumzuges mit Kraftfahrzeugen nicht erreichbar. sek