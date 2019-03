Parkmöglichkeiten zum Faschingsumzug

Aufgrund des Faschingsumzuges wird die Ortsdurchfahrt Gößweinstein am Sonntag, 3. März, ab 13 Uhr vollständig gesperrt. Der Markt Gößweinstein bittet alle Besucher, dies bei der Anfahrt zu berücksichtigen. Als Parkmöglichkeiten stehen die Parkplätze Hofacker in der Pezoldstraße, an der Schule und am Sportgelände, an den Einkaufsmärkten und am Freibad zur Verfügung. Weiterhin werden witterungsabhängig an den Ortseingängen aus den Richtungen Leutzdorf, Etzdorf und Stadelhofen zusätzliche Parkplätze ausgewiesen. red