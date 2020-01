Parkhausrempler sucht das Weite

Sachschaden von etwa 1500 Euro wurde an einem schwarzen Audi A 3 angerichtet, der am Freitag zwischen 7.45 und 16.50 Uhr im Parkhaus am Rhein-Main-Donau-Damm stand. Der Pkw wurde vermutlich von einem grünen Fahrzeug an der vorderen Stoßstange sowie am Kotflügel angefahren. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Einbrecher kommt nicht zum Zug Am Sonntag zwischen 7.15 und 7.25 Uhr hat ein Unbekannter versucht, in eine Tankstelle in der Nürnberger Straße einzubrechen. Der Täter versuchte die Eingangstüre einzuschlagen, scheiterte jedoch, weil zum einen ein Hund im Verkaufsraum anschlug und zum anderen die Anwohner darauf aufmerksam wurden und sofort die Polizei verständigten. Dennoch konnte die Person flüchten, die mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet war. Die Höhe des angerichteten Schadens wird von der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert.