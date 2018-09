Parkhaus für 772 Fahrzeuge

Anette Schreiber Es war ein langer und durchaus steiniger Weg für Unternehmer-Familie Ertl, bis sie die Pläne für ihre neuen Projekte umsetzen konnte. Letzten November hat das neue Fachmarktzentrum gegenüber des Ertl-Zentrums eröffnet, zunächst mit dem bekannten französischen Sportartikler Decathlon, im Juni diesen Jahres folgte hier der Drogist dm und jetzt ist gleich am Ertl-Zentrum das viergeschossige Parkhaus in Betrieb genommen worden.

Damit, so informiertet Gaby Schrödel auch im Namen ihrer drei Geschwister von der GbR-Geschäftsleitung, hat die Zeit des provisorischen Parkareals auf dem Pflegergelände ein Ende. Freilich ist man dankbar gewesen, dass man den Ertl-Kunden dank Pfleger rund 500 kostenlose Parkplätze während der Zeit, in der an der Errichtung des Parkhauses gearbeitet wurde, bieten konnte. Noch einige Tage wird das Provisorium genutzt werden können, dann wird der Rückbau erfolgen und alles in den ursprünglichen Zustand versetzt.

Mit insgesamt 772 Stück sollten den Kunden von Ertl-Zentrum und Fachmarktzentrum ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, meint Gaby Schrödel. Das moderne Fertig-Parkhaus ist in einem knappen Jahr von der Firma Goldbeck errichtet worden. Eine Firma mit Hauptsitz in Bielefeld, die weltweit tätig ist. Das nächste Goldbeck-Fertig-Parkhaus finde man bereits in der Jäckstraße. Das Ertl-Parkhaus ist direkt vom Ertl-Zentrum aus und somit bei Regen trockenen Fußes zu erreichen. Mit einer Breite von 2,70 Meter seien die Plätze großzügig bemessen, so Schrödel. Da sie größtenteils säulenfrei sind, sollte auch die Gefahr ungewollten Kontakts minimiert sein. Bei einer Durchfahrtshöhe von 2,10 Metern, komme auch ein VW-Bus durch, aber nur ohne Dachständer.

Modernes Parkleitsystem

Das Parkhaus verfüge über ein modernes Parkleitsystem, das freie Plätze mit grünem Licht und besetzte mit rotem erkennen lasse. Es sei aber auch so intelligent, dass Blinklicht überschrittene Parkdauer anzeige. Denn: Die ersten vier Stunden sind kostenlos, danach wird eine Parkgebühr fällig. Parkscheiben sollten dennoch benutzt werden.

Während die insgesamt zwölf Behinderten-Parkplätze bereits fertiggestellt sind, dauert es noch, bis 16 Ladestationen für Elektroautos installiert sind. Auch an der Fassade und für den Grünbereich sind laut Schrödel noch Arbeiten zu erledigen.

Ende Oktober jedenfalls sollen die Außenanlagen komplett fertiggestellt sein.

Bereits Mitte Oktober soll auch Aldi neben dem Fachmarkt sein dortiges neues Quartier bezogen haben, Rewe einen guten Monat später. Fachmarktzentrum und Parkhaus hat die Unternehmerfamilie Ertl, die übrigens seit 1985 im Geschäft ist, als zeitgemäße und moderne Ergänzung des Ertl-Zentrums konzipiert. Die beiden ersten Fachgeschäfte würden jedenfalls gut angenommen, was man sich von Parkhaus und den weiteren Geschäften erhoffe.

Stadt begrüßt Projekte

Auch die Stadt Hallstadt begrüßt die Vorhaben. Zweiter Bürgermeister Ludwig Wolf (Bürgerblock) bezeichnet die Neuerungen als einen wichtigen Beitrag dazu, dem wachsenden Internethandel etwas entgegenzusetzen. Da bemüht er auch ein Umweltargument: Die vielen Fahrten der unterschiedlichen Paketdienste würden dadurch reduziert. Insgesamt betrachtet Wolf die Ertl-Projekte und insbesondere das Parkhaus als eine Bereicherung und Aufwertung des Gewerbegebietes. "Durch das Parkhaus etwa wird die durchaus angespannte Parksituation in dem Gebiet entzerrt und alles irgendwie auch aufgeräumter." Natürlich begrüße die Stadt die Vorhaben auch aus finanzieller Sicht - mit Blick auf Umsätze und letztlich Steuern.

Zufrieden stellt Gaby Schrödel auch namens ihrer Geschwister fest, die Mühen der vergangenen Jahre hätten sich mit dem nun Realisierten gelohnt. In Anspielung auf immer wiederkehrende Fragen erklärt sie, dass der Imbiss und "Mr. Wok" zurückkehren.