Parkendes Fahrzeug wurde beschädigt

Ein blauer BMW ist bereits am Freitag, in der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr, von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren worden. Der BMW war ordnungsgemäß in der Rhönstraße geparkt. Dabei wurde der vordere linke Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den Schaden von circa 1000 Euro zu kümmern, verließ der Unfall-verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971 / 714 90 in Verbindung zu setzen. pol