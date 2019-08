Seinen schwarzen Opel hatte ein Mann am Montag von 3.30 bis 12.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in Reiterswiesen in der Straße Am Breiten Rasen abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch einen bisher Unbekannten beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol