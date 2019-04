Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflohen

Eine böse Überraschung erlebte ein 43-Jähriger, als er am Sonntag, gegen 15 Uhr, zu seinem Auto zurückkam. Er hatte seinen roten VW Caddy am Samstag, 17 Uhr, in der Bis-marckstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt, meldet die Polizei. Am Sonntagnachmittag stellte er eine Beschädigung am linken Fahrzeugheck fest. Es ist davon auszugehen, dass der VW von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete und hinterließ circa 250 Euro Schaden. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bitte unter Tel.: 0971/714 90 um Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Unfallverursacher führen können. pol