Parkendes Fahrzeug angefahren

Auf dem Parkplatz des Berufsbildungszentrums in Münnerstadt stieß am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, eine Ford-Fahrerin beim Rückwärtsausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten, blauen Ford. Nachdem sie eine ganze Zeit lang auf dem Parkplatz auf den Fahrer des beschädigten Fahrzeugs gewartet hatte, fuhr sie weg und meldete den Unfall bei der Polizei. Leider hatte sie in der Aufregung vergessen, sich das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs zu notieren. Wer konnte den Unfall beobachten beziehungsweise wer kann Angaben zum Halter/Fahrer des beschädigten Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol