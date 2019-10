Parkendes Auto beschädigt und weg

Eine böse Überraschung erlebte eine junge Frau, als sie am Sonntag zu ihrem geparkten Auto in der Rhönstraße zurückkam. Wie die Polizei meldete, stellte die 19-Jährige ihren schwarzen Seat Ibiza in der Zeit von 6.30 bis 18 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Rhönstraße ab. Im Tatzeitraum fuhr ein Unbekannter mit seinem mit Fahrzeug gegen das geparkte Auto, so dass ein Schaden am linken Radkasten und Kotflügel in Höhe von 2000 Euro entstanden ist. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol