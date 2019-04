Parken ist ein Problem

Ein Thema der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 16. April, um 19 Uhr im Himmelkroner Rathaus ist die Parksituation in der Bayreuther Straße. Die Spedition Emons hat hierzu einen Antrag zur Klärung eingesandt. Weitere Themen sind ein Zuschussantrag des Förderkreises Kultur- und Heimatpflege für Flyer und Broschüren sowie die Behandlung der Wortmeldungen in der außerordentlichen Bürgerversammlung. red