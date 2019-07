Parken am Wochenende in der Stadt

Während des Rakoczy-Festes sind vom Freitag, 26. Juli, bis einschließlich Sonntag, 28. Juli 2019, Teile der Innenstadt gesperrt. Die Umleitungen und Parkmöglichkeiten sind vor Ort ausgeschildert.

Der Grüne Markt am Samstag, 27. Juli, entfällt. Am Sonntag, 28. Juli, ist in der Zeit von 12.30 Uhr bis ca. 17 Uhr die komplette Innenstadt wegen des großen Festumzuges gesperrt. Es kann daher in dieser Zeit und auch auf den Umgehungsstraßen zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilte die Stadt mit.

Der Parkplatz in der Au ist am Sonntag, 28. Juli, gesperrt. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Das genaue Fest-Programm und der Stadtplan mit der Route des Festzuges sind auch im Internet auf der Seite www.badkissingen.de/rakoczy-festhinterlegt. red