Parkdeck, Hörsäle, Wohnungen

Der Staat baut in Coburg ansehnlich: Dieser Auffassung ist zumindest die Bayerische Architektenkammer, die an diesem Wochenende wieder dazu einlädt, besonders gelungene Gebäude zu besichtigen. Drei Coburger Adressen finden in dem kleinen Katalog, der 244 Bauwerke in ganz Bayern auflistet. Die Hochschule Coburg ist mit ihrem Parkdeck und dem neuen Zentrum für Mobilität und Energie vertreten, beides am Campus Friedrich-Streib-Straße. Besichtigungen sind am Samstag, 29. Juni, möglich: Im Zentrum für Mobilität und Energie von 11 bis 13 Uhr (Treffpunkt Eingang) und am Parkdeck um 13 Uhr (Treffpunkt Einfahrt). Für beide Gebäude zeichnet das Staatliche Bauamt Bamberg verantwortlich; die Entwürfe stammen von freien Architekten. Gleiches gilt für die Mehrfamilienhäuser Haßfurter Straße 51/53/55, die im Sofortbauprogramm des Wohnungspakts Bayern errichtet wurden. Die Besichtigung ist am Samstag möglich von 14.30 bis 16 Uhr; Treffpunkt ist der Eingang Haßfurter Straße 51. red