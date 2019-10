Park & Ride an der Autobahn?

Nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens soll Anfang 2020 mit der zentimetergenauen Planung der Stadt-Umland-Bahn (Stub) begonnen werden. Jetzt wurden erste Vorschläge für die konkrete Linienführung entlang des Erlanger Stadtteils Häusling und des Herzogenauracher Ortsteils Haundorf vor Ort besprochen.

Wie sollten die Siedlungsgebiete in Häusling und Haundorf an das Straßenbahnnetz angebunden werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Lokalforums, zu dem der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV Stub) eingeladen hatte. "Im Raumordnungsverfahren wird derzeit der grobe Streckenverlauf der Stub seitens der Regierung von Mittelfranken untersucht. In der nächsten Planungsphase geht es dann um das Feintuning, also die Details wie die genaue Lage der Gleise und Haltestellen", erklärte German Hacker, Verbandsvorsitzender und Erster Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach. Knapp 80 Bürger nahmen teil.

Querung der A 3

Startpunkt der Besichtigungstour war die Haltestelle "Haundorfer Straße" im Herzogenauracher Ortsteil. Ein Teil des Weges wurde mit einem angemieteten Bus befahren. Die Vertreter des Zweckverbandes erläuterten den Verlauf der Stadt-Umland-Bahn von Erlangen kommend vorbei an Häusling und Haundorf Richtung Herzo Base. Sie zeigten den Teilnehmenden die bislang angedachten Standorte der Haltestellen und diskutierten mit ihnen über mögliche Alternativen.

Nahe Haltestellen wichtig

So könnte die Haltestelle für Häusling im Bereich der Kreuzung Adenauerring/ Haundorfer Straße liegen, die Haltestelle für Haundorf an der Kreuzung Feldstraße/Kreisstraße ERH 25, heißt es in einer Pressemitteilung des Zweckverbandes zum Lokalforum. Die Anwohner betonten im Dialog, wie wichtig ihnen eine gute Erreichbarkeit der Haltestellen zu Fuß und per Fahrrad ist.

Thematisiert wurde zudem die Überquerung der A 3. "Die Brücke ist in den aktuellen Planungen nördlich der Autobahnraststätte Aurach vorgesehen. Wir prüfen derzeit einen Bürgervorschlag, der eine Park-&-Ride-Anlage an dieser Stelle enthält. Dadurch wäre ein direkter Umstieg von der Autobahn auf die Stadt-Umland-Bahn möglich", sagte Daniel Große-Verspohl, Geschäftsleiter des Stub-Zweckverbandes.

Offene Geschäftsstelle

Um während des laufenden Raumordnungsverfahrens im Dialog mit den Bürgern zu bleiben, veranstaltet der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn einmal im Monat eine "Offene Geschäftsstelle". Die nächste findet am Dienstag, 22. Oktober, von 15 bis 17 Uhr statt. Im Büro in der Nägelsbachstraße 49 a in Erlangen stehen Mitarbeiter für individuelle Fragen und Anregungen zur Verfügung. red