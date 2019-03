Pariser Kunst war zum Johlen

Steinberg — "Bonjour Mesdames et Messieurs - mein Name ist Veronique, isch bin gekommen extra aus Paris hierher mit die Helikopter. Isch bin Malerin und möchte Ihnen zeigen einige von meine Bilder. Aber isch nicht male mit Farbe und Leinwand, isch male mit Körper" - so stellte sich die Malerin Veronique beim fröhlich-bunten Faschings-Nachmittag des heuer seit 30 Jahen bestehenden Seniorenkreises der Pfarrei St. Pankratius Steinberg vor.

Bei der Supergaudi war wieder alles dabei, was man sich nur wünschen kann: tolle Stimmungsmusik, freche Vorträge, Witze und Sketsche, gekonnte Büttenreden, Tanz sowie eine gehörige Portion Selbstironie.

Kein Wunder, dass dem illustren Treiben viele Ehrengäste ihren Besuch abstatteten. Hierzu zählte das diesjährige Staaberche Prinzenpaar mit seiner kleinen Tanzgarde ebenso wie mit der berühmten Malerin Veronique (Vroni Deuerling) sogar hoher Besuch aus Frankreich - und deren "Bilder" waren dann auch die Attraktion schlechthin! Wie bereits von ihr angekündigt, brauchte diese für die Darstellung ihrer Bilder jeweils Hilfe aus dem Publikum. Für das erste Kunstwerk waren dies vier Personen, die jeweils ihren Stuhl in die Höhe hielten und dabei im Kreis gingen: "Der geregelte Stuhlgang". Angelika Fischer durfte das zweite Bild kreieren: "Der Armleuchter", während Heidi Kotschenreuther ein "überspanntes Frauenzimmer" mimte. Desweiteren waren die Kunstwerke "Die kürzeste Frist (frisst)" (in diesem Fall einen Faschingskrapfen) mit Helene Müller, "Eine große Dürre kam über Euch" mit der großen, schlanken Dame Ella Müller ebenso zu sehen wie "Eine Schachtel zu viel" sowie "Ein Ehemann lässt seinen Drachen steigen". Das Publikum tobte!

Der Künstler-Besuch war nur ein Höhepunkt des Spektakels, bei dem sich lustige Einlagen wie am Fließband aneinander reihten. Vroni Deuerling fabulierte beispielweise über das "Kirchlatein - Dominus vobiscum": "Als kleiner Junge sollt ich in eine lateinische Messe gehen - glaubt mir, so was Komisches hatte ich noch nie gesehn."

Ludmilla Fischer gab den Schul-Aufsatz von Klein-Fritzchen zum Thema: "Der Mensch" zu Besten: "Der Mensch wird schon im ersten Lebensjahr geboren und kommt dann auf die Welt", während Kathi Wachter die "Russische Philosophie" erläuterte: Wenn Du kommst auf Welt, hast Du zwei Möglichkeiten: Du kannst werden Frau - oder Du kannst werden Mann. Wenn Du wirst Frau, hast Du besser."

Angelika Fischer zeigte in ihrer Büttenrede auf, warum Narrenleute nicht nur zur Faschingszeit, sondern das ganze Jahr über gebraucht werden; zeigten sie doch mit dem Finger auf vieles, sonst Verschwiegenes. Dazwischen sorgten durchaus auch deftige Witze des närrischen Völkchens für viel Heiterkeit.

Natürlich ließ sich auch das Staaberche Prinzenpaar Prinz Simon I. und seine liebreizende Prinzessin Julia I. den Spaß nicht entgehen. Mit dabei hatte es die Tanzmariechen, die bei einem gekonnten Gardetanz nur so durch die Kronachtalhalle wirbelten und damit die Stimmung endgültig auf den Siedepunkt brachten. Maßgeblich zum guten Gelingen des wieder einmal wunderschönen Nachmittags trug auch Alfred Müller bei, der am Keyboard mit einer ganzen Palette an Stimmungshits zum Mitsingen, Mitschunkeln und Mitklatschen animierte.