Parfüm im Wert von über 1500 Euro ist weg

Auf Parfüms im Wert von 1517 Euro hatten es am Donnerstagmittag bislang unbekannte Täter im Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Forchheim abgesehen. Ein Dieb steckte 13 Packungen in eine Tasche und verließ im Anschluss über den Hinterausgang das Geschäft. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.