Parfüm im Parkaus geklaut

Zu einem Diebstahl ist es am Freitag zwischen 13.15 und 13.45 Uhr im Parkhaus in der Hemmerichstraße gekommen. Eine Frau hatte in der Zeit eine Tasche am Kassenautomaten des Parkhauses auf einer Ablage abgelegt. Als sie zu ihrem Fahrzeug ging und losfuhr, stellte sie fest, dass sie die Tüte samt Inhalt aus Versehen liegen gelassen hatte. Die Frau fand aber dann nur noch die Tüte mit der Aufschrift Douglas mit Parfümproben und dem Kassenzettel in einem Abfalleimer. Das Parfüm der Marke Coco-Chanel, das einen Wert von 131 Euro hat, hatte ein unbekannte Täter entwendet. In dem Parkhaus befindet sich eine Videoüberwachung. Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung setzen. pol