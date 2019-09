"Parents for Future" rufen zum Streik auf

Weltweit findet am Freitag, 20. September, der globale Klimastreik statt. Auch die Forchheimer Gruppe der "Fridays for Future" wird streiken. Der Zusammenschluss "Parents for Future" Forchheim ruft daher alle Menschen in Stadt und Landkreis Forchheim auf, sich an diesem Streik zu beteiligen und die Jugendlichen bei ihren Forderungen nach Einhaltung der Klimaziele von Paris zu unterstützen. Die Demo beginnt um 10.30 Uhr am Le-Perreux-Platz und zieht zum Paradeplatz, wo sie gegen 11 Uhr eintreffen wird. Außerdem wird es schon am Donnerstag, 19. September, ab 19 Uhr eine Mahnwache mit Übernachtung am Paradeplatz geben. red