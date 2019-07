Paradiese mit Goldblume, Kerbel und Zahnöhrchen-Margarite

Die dreijährige Hannah ist ganz verzückt von den neuen Blühstreifen im Ort. Am liebsten würde sie sich mittenrein legen, um die blühende Pracht ganz aus der Nähe betrachten zu können. Ihr Auftrag aber ist an diesem Tag ein anderer: Gemeinsam mit den anderen Kindern der Dorfjugend wertet die Dreijährige die kleinen Tierparadiese mit den Insektenhotels auf, die sie im vergangenen März gebastelt hatten.

"Wir haben im Dorf viele Rasenflächen, die wir vom Gartenbauverein zu Blühflächen umgewandelt haben. Damit die Insekten ein neues Zuhause bekommen", erklärt Angela Hennemann, eine der beiden Leiterinnen der Jugendgruppe, den kleinen Naturschützern. "Das haben wir dann Anfang Mai gemacht und rund 80 Quadratmeter angesät." Dazu nahmen die Gartler die Grasnarbe ab und brachten das mit Schrot vermischte Saatgut aus. "Wir haben zwei verschiedene Saatmischungen verwendet. Beide sind mehrjährig und sollen nur einmal im Jahr - im Herbst - abgemäht werden."

So wurden im Bereich des Friedhofs und am Wall artenreiche Fettwiesen angesät. Sie enthalten neben Kornblumen beispielsweise auch Wilde Möhre, Wiesen-Kerbel, Kuckucks-Lichtnelke, Rotes Straußgras und Schafschwingel. Die Blühflächen im Dorfkern selbst sind etwas für das Auge - und ganz nach Hannahs Geschmack. Angela Hennemann erklärt: "Diese Saatmischung enthält einen geringeren Anteil an Gräsern und blüht auffälliger. Sie enthält beispielsweise Jungfer im Grünen, Moschusmalve, Pfirsichblättrige Goldblume und Zahnöhrchen-Margarite." Von der Auswahl des Saatguts über die Anleitung für eine erfolgreiche Aussaat, bis hin zur Pflegeanleitung stand den Gartlern die Kreisfachberaterin Claudia Kühnel mit Rat und Tat zur Seite.

Doch genug der Theorie. Die Kinder durften selbst anpacken. Gemeinsam mit Angela Hennemann und Sonja Göbel schritten sie zur Tat. Die Metallstäbchen für das Insektenhotel in Biene-Maja-Optik waren schnell verankert.

Ein kleiner Schritt für die Kinder, ein großer für Insekten: In die Schilfröhrchen im "Kindergarten für Insekten" sollen schon bald Scherenbiene, Grabwespe, Löcherbiene und Co. einziehen. Hannah jedenfalls wird öfters vorbeikommen und nachsehen. Sehr zur Freude von Kreisfachberaterin Claudia Kühnel: Es ist nie zu früh, Naturschützer zu werden.