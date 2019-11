Parade und Gedenken

Die Vereine aus Platz nehmen am Volkstrauertag, 17. November, an der Kirchenparade in Geroda teil. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Bürgerhaus Geroda. Nach dem Gottesdienst ist die Aufstellung zur Gedenkfeier am Friedhof in Platz. Ein Frühschoppen im Schulungsraum der Feuerwehr rundet das Programm ab. sek