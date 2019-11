Die KAB Hallstadt lädt am heutigen Dienstag zur Vorführung des Films "Papst Franziskus - ein Mann seines Wortes" ein. Beginn ist um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim. Der Film von Wim Wenders begleitet Papst Franziskus auf seinen Reisen rund um die Welt, unter anderem zu den Vereinten Nationen, zum US-Kongress und nach Jerusalem. Auch Einzelbegegnungen zum Beispiel mit Erdogan oder Stephen Hawking werden gezeigt. Gleichzeitig gibt der Papst mehrere Interviews und beantwortet Fragen zu global relevanten Themen. Wegen der Baustelle ist der Zugang zum Pfarrheim nur über den Eingang zum Pfarrhaus am Marktplatz und dann über den Garten oder den Eingang zum Jugendtreff "Flip" (von der Bahnhofstraße her kommend) in der Pfarrgasse möglich. red