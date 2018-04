Pappkartons im Wald entsorgt

Ein unbekannter Umweltfrevler hat bei Kalchreuth etwa zehn Kartons einer Möbelfirma auf einem Waldweg, der in den Buchenbühler Weg mündet, hinterlassen. Etwas unverständlich, so die Polizei. Denn die Kartonagen hätten auch unentgeltlich und umweltverträglich entsorgt werden können. So mussten örtliche Bauhofmitarbeiter ausrücken und die Kartonagen abholen. pol