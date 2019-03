Papphaus?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 7. März 2019 ist PAPPENHEIM.

Pappenheim ist eine Stadt in Mittelfranken und befindet sich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen im Altmühltal.

Dem ein oder anderen ist Pappenheim vielleicht durch den Satz "Ich kenne meine Pappenheimer" bekannt. Doch was hat es eigentlich damit auf sich? Der Satz stammt aus der Wallenstein-Trilogie von Friedrich Schiller und ergab sich aus einer Szene in der Soldaten aus Pappenheim dem Oberbefehlshaber Wallenstein mutig zur Hilfe kamen und er sie darauf anerkennend lobte.

Pappenheim ist eine historische Stadt und ist in weiten Teilen erhalten geblieben. Sie wird auch heute noch von einer mittelalterlichen Stadtmauer eingefasst. Die Geschichte der Stadt ist eng mit der Geschichte des Pappenheimer Grafengeschlechts und des kaiserlichen Mittelalter verwoben. Auf der Homepage von Pappenheim ist ein virtueller Stadtrundgang sowie ein interessanter Audio-Guide zu finden. Am besten ist es aber wohl, dem schönen Städtchen einen persönlichen Besuch abzustatten.

