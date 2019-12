Pappel muss weg

Am Montag wird im Bereich der Schleuse Bamberg, Nähe Sendelbach ein Baum gefällt. Wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) in einer Pressemitteilung informiert, muss auf der Ostseite des Kanals zwischen Kanal und Sendelbach eine mehrstämmige Hybridpappel gefällt werden. Diese künstliche Pappel, die natürlicherweise nicht vorkommt, befindet sich aus der Sicht der Verkehrssicherung in einem sehr kritischen Zustand. An Hand der Lebensvitalität sieht man, dass er stark geschwächt ist. Außerdem ist der Baum vom Brandkrustenpilz befallen, der die Pappel unsichtbar zersetzt - ein untrüglicher Indikator für den schlechten Zustand des Baumes.

Um Radfahrer und Fußgänger nicht zu gefährden und um die Gefahr für die Arbeiter möglichst gering zu halten, wird bei der Fällung des Baums ein Bagger vor Ort sein, um den Baum zu stützen und um die oberen Äste abzuzwicken. Der Rest wird händisch gefällt. Diese Maßnahme ist mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Es wird noch geprüft, ob ein Ersatzbaum gepflanzt werden muss.

Im Zuge dessen werden noch etwa zwölf weitere Bäume gefällt. Das ist laut WSV notwendig, weil hier der Biber sehr aktiv ist. Der Nager ringelt die Rinde ab, so dass die Bäume absterben und zum Teil gefällt werden müssen. Ein Teil der Bäume bleibt für den Biber vor Ort, der Rest wird entsorgt.

Die WSV betreut den Main-Donau-Kanal von Bamberg bis Kelheim. red