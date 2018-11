Papiertonnen fangen Feuer

Am Sonntagmittag erhielt die Polizei in Haßfurt die Mitteilung über einen Mülltonnenbrand in der D.-Meiser-Straße in Haßfurt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung fanden die Beamten zwei brennende Papiermülltonnen vor, die vom Wohngebäude getrennt in einem separaten Bereich abgestellt waren. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Haßfurt durch die eingesetzten Beamten gelöscht werden. Da ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude zu keiner Zeit möglich war, gerieten auch keine Personen in Gefahr. Bisher liegen keine Hinweise auf einen Verursacher oder eine Straftat vor. Der entstandene Sachschaden an den beiden Mülltonnen und der zerschmolzenen Plastikumzäunung beträgt 250 Euro. Um den Sachverhalt aufklären zu können, bittet die Polizei um Hinweise unter Telefonnummer 09521/9270. Wer kann sachdienliche Angaben machen? red