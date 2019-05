Papiertonne brannte

Ein aufmerksamer Pkw-Fahrer stellte am Mittwochabend fest, dass es aus einem Altpapiermülleimer, welcher in der Kreuzbergstraße vor Hausnummer 37 stand, qualmte. Unbekannte hatten offensichtlich mit einem noch brennenden Zigarettenstummel den Tonneninhalt in Brand gesetzt. Der Brand konnte mit einem Eimer Wasser schnell gelöscht werden. Schaden an der Papiertonne entstand nicht.