Papiertonne brannte

Ein aufmerksamer Bürger informierte am Mittwoch gegen 19.15 Uhr die Polizeiinspektion Bad Kissingen , dass ein bisher Unbekannter vermutlich eine Zigarette oder einen anderen glühenden Gegenstand in eine Papiertonne in der Steinstraße geworfen hatte. Der Inhalt der Tonne fing daraufhin an zu brennen. Der Brand konnte jedoch schnell durch den Bürger gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von circa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen.