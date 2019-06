Papiertonne beschädigt

Eine blaue Papiertonne stand am Freitag, von 7 bis 12 Uhr, zur Leerung am Fahrbahnrand. In dieser Zeit blieb offenbar ein dunkelgraues Fahrzeug mit dem Außenspiegel an der Tonne hängen und beschädigte diese. Anschließend fuhr das Fahrzeug weiter, ohne dass der Verursacher den Schaden gemeldet hat. Die Abdeckung eines Außenspiegels blieb jedoch am Unfallort zurück, weshalb die Polizei Bad Kissingen nun Ermittlungen zum Unfallfahrer eingeleitet hat. Der entstandene Schaden an der Mülltonne muss noch abschließend ermittelt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden unter Tel.: 0971/714 90 oder unter E-Mail: pi.bad-kissingen@polizei.bayern.de. pol