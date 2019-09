Kinder ab sechs Jahren können am Freitag, 27. September, in der Umweltstation Weismain ihr eigenes Papier schöpfen und anschließend unter Anleitung von Elfriede Dauer mit Aquarellstiften bemalen. Beginn des Kurses ist um 15 Uhr. Es sind noch Restplätze frei. Infos und Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegengenommen. red