Die Volkshochschule bietet den Kurs "Papierschöpfen - aus alt mach neu" an. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer wie man aus Altpapier eigene, individuelle Grußkarten, Wandbilder, Zeichenpapier oder ähnliches herstellt. Der Kurs findet am Montag, 1. Juli, ab 18.30 Uhr, in der Generationenbegegnungsstätte statt. Interessenten melden sich telefonisch unter 09261/60600 oder auf der Internetseite www.vhs-kronach.de an. red