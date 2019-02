Papierkorb geht in Flammen auf

Vermutlich durch das Ausleeren eines Aschenbechers fing ein Papierkorb am Sonntagmorgen im Büro einer Tankstelle im Gewerbepark an zu brennen. Die Feuerwehren Breitengüßbach und Unteroberndorf waren vor Ort und konnten das Feuer schnell löschen. Sachschaden entstand in Höhe von geschätzten 500 Euro. pol