Papierhalter und Maulheld

Aus polizeilicher Sicht gab es beim Faschingsumzug wenig nennenswerte Einsätze. Lediglich eine Streitigkeit musste geschlichtet sowie ein 27-Jähriger aufgrund seines starken Alkoholgenusses vorsorglich ins Klinikum eingeliefert werden. An Sachbeschädigungen wäre zu erwähnen, dass ein 23-Jähriger den Toilettenpapierbehälter im Kastenhof aus der Verankerung riss.

Ein 23-jähriger Redwitzer suchte offenbar Streit. Er pöbelte und schubste unbeteiligte Passanten. Der Polizei wollte der Mann seine Personalien nicht nennen. Er musste in Gewahrsam genommen werden und durfte die Nacht in einer Zelle der Inspektion verbringen. In den Räumen der Dienststelle beleidigte er Polizeibeamte noch mit diversen Kraftausdrücken. Er erhält Anzeigen. pol