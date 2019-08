Papier und Wein

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf zwei weitere Angebote hin. Themen sind Papierschöpfen und der Weinbau. Anmeldung ist erforderlich unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de sowie telefonisch unter 09529/92220. 1. "Papierschöpfen für Kinder": In der Papierwerkstatt können am Samstag, 24. August, zwischen 10 und 11.30 Uhr alle Kinder von sieben bis zehn Jahren nach alter Tradition aus Papierresten kreative Papiere schöpfen und mit Blättern und Blüten verzieren.

2. "Alte Reben am Zeller Schlossberg": Nico und Noel Scholtens sowie Mark Werner veranstalten am Sonntag, 25. August, von 11 bis 15 Uhr eine Wanderung, bei der die Steillagen auf dem Zeller Schlossberg erklommen werden. Der Fokus der Wanderung liegt auf dem naturnahen Weinbau, welcher Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere lässt. Höhepunkt der Wanderung ist die 100 Jahre alte Rebanlage. Abschließend gibt es eine Verkostung der Weine des Weinguts Scholtens am Weinbergshäuschen. Der Treffpunkt ist an der Kirche in Zell. red