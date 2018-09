Papier schöpfen und malen

Am Dienstag, 18. September, können Erwachsene in der Umweltstation ihr eigenes Papier schöpfen und unter Anleitung von Elfriede Dauer mit Aquarellstiften bemalen. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldungen sind unter 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de möglich. red