Am Dienstag, 18. Juni, können Erwachsene in der Umweltstation Weismain ihr eigenes Papier schöpfen und anschließend mit Aquarellstiften unter der Leitung von Elfriede Dauer bemalen. Als Motive dienen Kräuter wie das Johanniskraut oder andere Blüten. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldungen nimmt die Umweltstation unter Telefon 09575/921455 oder per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de entgegen. red