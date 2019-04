Bad Brückenau vor 16 Stunden

Papier-Mülltonne brennt schon wieder

Zum wiederholten Mal brannte in einer Unterstellhalle eines Anwesens in der Rotkreuzstraße am Freitag gegen 23 Uhr die Papiertonne, berichten die Beamten. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Pol...