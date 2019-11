"Papa Wolf" trifft viermal gegen "Wölfe"

Der Nackenschlag in Günzburg hat keine negativen Folgen für die Coburger Bayernliga-Handballer. In der Partie gegen SG DJK Rimpar Wölfe zeigte der HSC 2000 Coburg II vor einer zahlreichen Fan-Kulisse am Sonntag in der BGS-Halle eine Leistung, die zum Teil begeisterte. Auch in der Höhe war das 29:20 hochverdient.

In der Spitzengruppe der Bayernliga gab es keine Veränderung, außer dass Günzburg auch den anderen Drittliga-Absteiger, TV Erlangen-Bruck II, mit 35:29 in dessen Halle besiegte und auf Platz 6 zurück schickte. Spitzenreiter HaSpo Bayreuth musste sich zu Hause gegen Heidingsfeld mit einem 27:23-Erfolg begnügen und auch der Dritte aus Landshut riss beim 33:26 gegen Fürstenfeldbruck II niemanden vom Hocker. Die SG Regensburg (5.) tat sich mit dem 30:28 bei der DJK Waldbüttelbrunn recht schwer. Die vier Ersten der Tabelle trennen weiterhin nur zwei Punkte. Drei Zähler Unterschied sind es bereits zwischen dem Tabellensiebten TSV Lohr (21:18 bei SV Anzing) und seinem Hintermann aus Waldbüttelbrunn.

Bayernliga Männer

HSC 2000 Coburg II - SG DJK Rimpar II 29:20 (13:8)

Die Gäste aus Rimpar waren mit ein paar schnellen Aktionen bereits von Beginn an im Spiel und führten in der torarmen Anfangsphase über das 0:1 (4.) jeweils mit einem Treffer. Der HSC hielt dagegen. Aber keinesfalls über ihre Angriffsformation, sondern weil der Abwehrverband schon sehr früh das richtige Maß fand, während man vorn zunächst gleich einige Male freistehend am gegnerischen Torwart scheiterte.

Coburg blieb jedoch in seinen Aktionen ruhig und zog nach dem 5:5 (18.) innerhalb von fünf Minuten durch Treffer von Harder, Schmitt, Wolf und Munoz auf 9:5 davon. Die Truppe fand sich nun immer besser zurecht. Torwart Fabian Apfel verbaute dem Gegner einige Großchancen, und nach teils gelungenen Kombinationen und Anspielen an den Kreis war die Partie beim 13:8 (28.) für die "Gelb-Schwarzen" fast schon gelaufen.

Rimpar ließ jedoch nicht locker, versuchte unentwegt die HSC-Deckung zu durchbrechen, aber meistens blieb der Gastgeber Herr der Lage. Mit einem Coburger Fehlpass, der zum 13:9 führte, wurde die zweite Halbzeit eröffnet, in der das heimische Team immer mehr an Boden gewann.

Beyer wie beim Fußball

Mit einem herrlichen Solo ließ Benjamin Beyer beim 14:9 (32.) alles stehen. Wolf erzielte mit einer "Granate" das Tor zum 20:12 (41.).

Mit Tempogegenstößen, kontrollierten Spielzügen, Soloeinlagen und knallharten Würfen rehabilitierte sich die Mannschaft für das Ergebnis vom letzten Spieltag, obwohl mit Dude und Kassing (beide noch verletzt), Pernet (wurde nach ausgestandener Verletzung noch geschont), sowie Rivera und Knauer fünf Spieler fehlten.

"Jetzt haben wir eine Woche spielfrei und können uns deshalb zwei Wochen auf den nächsten Gegner vorbereiten. Wir wollen versuchen, die letzten Spiele bis zur Weihnachtspause alle zu gewinnen", so Co-Trainer Till Riehn.

Stimmen zum Spiel

Trainer Till Riehn (verantwortlich auf der Bank): "Nach der letzten Woche war es eine gute Reaktion der Mannschaft, vor allem im Abwehrbereich. Es wurde ein bisschen mehr Körperlichkeit hinein gebracht. Vorne haben wir viel Sieben gegen Sechs gespielt. Es war nicht schön anzusehen, aber es war heute sehr erfolgreich. Was mir sehr gefallen hat, war die dabei an den Tag gelegte Disziplin. Solche Siege sind schön, gerade nach der letzten Woche, als mancher die Köpfe hängen ließen. Andreas Wolf (vier Tore und "frischgebackener" Vater einer Tochter): Es war eine souveräne Leistung von uns. Anfangs haben wir uns ein bisschen schwer getan, weil die Rimparer klein und richtig giftig in der Abwehr waren. Wir haben aber darauf gut reagiert, mit Sieben gegen Sechs souverän herunter gespielt, auch die ganz jungen Leute. Es war alles in allem ein sehr verdienter Sieg.