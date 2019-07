Papa, Mama, Rocker: Medienwiese für alle

Das letzte Juli-Wochenende ist für viele Bad Kissinger und Ex-Bad Kissinger sowie Tausende von Gästen ein fester Termin: das Rakoczy-Fest. Doch viele interessieren sich nicht für die historischen Figuren, die durch die Straßen ziehen, sie wollen Spaß. Den gibt es nicht nur auf den verschiedenen Bühnen in der Stadt, sondern vor allem auch auf der Medienwiese direkt an der Saale. Saale-Zeitung, Main Post, TV Touring und Radio Primaton laden zur großen Party ein. Dort erwarten die Gäste am Freitag, 20 Uhr, die "Gaudi-Rocker", am Samstag ab 20 Uhr "Crossfire" und am Sonntag ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen und von 12.30 bis 14.30 die Blaskapelle Gauaschach. Mit einem Familiennachmittag mit Mitmach-Spielen geht es um 16 Uhr weiter. Rockfans können am Abend jubeln: Von 16 bis 22 Uhr sorgen "Xtreme", präsentiert von der Saale-Zeitung und Radio Primaton, für vermutlich laute Unterhaltung. Foto: Anja Vorndran