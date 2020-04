Panzerbataillon hilft im Kampf gegen das Virus

Ab sofort unterstützen 35 aktive Soldaten des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz den Landkreis Bamberg in der Bekämpfung des Coronavirus. Die Soldaten werden vorerst für sechs Wochen flexibel über den Landkreis in die jeweiligen Alten- und Pflegeheime verteilt und dort für helfende Tätigkeiten zur Unterstützung des Pflegepersonals eingesetzt, da die Kapazitäten der zivilen Kräfte mittlerweile erschöpft sind.

Vor dem Einsatz erfolgt eine Corona-Testreihe an den Soldaten, um eine Ansteckungsgefahr für die Bewohner und das Pflegepersonal auszuschließen. Eine umfassende Schulung für ihren Tätigkeitsbereich in den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises bereitet die Soldaten anschließend auf ihre neuen Aufgaben vor.

Landrat Johann Kalb begrüßte die eintreffende Panzerbrigade: "Ich bedanke mich bei den Soldaten, die hier eine unschätzbare humanitäre Leistung für unseren Landkreis vollbringen und denen beistehen, die jetzt unseren besonderen Schutz und Rückhalt brauchen, unsere Risikogruppen in den Alten- und Pflegeheimen."

Zur Bewältigung der Corona-Krise steht dem Landratsamt Bamberg auch das Kreisverbindungskommando (KVK) Bamberg-Land durch die örtlichen Reservisten unter der stellvertretenden Leitung von Oberstleutnant Matthias Wenzel zur Verfügung, der die Truppe lobte: "Gerade Ihr Einsatz für das schwächste Glied in unserer Gesellschaft, für die Alten und Gebrechlichen in den Alten- und Pflegeheimen, in denen es auch aktuell die meisten Toten gibt, ehrt Sie und Ihren Einsatz besonders!"

Das KVK berät Kalb und die Führungsgruppe Katastrophenschutz zu den besonderen Fähigkeiten der Bundeswehr und koordiniert den Einsatz der Truppe vor Ort. red