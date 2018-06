Panzer bremst Schwertransport aus

pol



Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 45-jähriger Kraftfahrer aus Bremen kurz vor der Autobahnausfahrt Trockau mit seinem 100-Tonnen-Schwertransport auf eine langsam fahrende Panzerkolonne der US-Streitkräfte aufgefahren. Der Fahrer des Schwertransportes konnte einen unbeleuchteten Radpanzer , der nach einer Panne von einem anderen Panzer geschleppt wurde, nicht rechtzeitig erkennen. Trotz Vollbremsung war der Zusammenstoß nicht zu vermeiden. Am Zugfahrzeug des Schwertransportes entstand ein Schaden von etwa 200 000 Euro, der Schaden am Panzer blieb gering. Beide Fahrer blieben unverletzt. Während der Schwertransport abgeschleppt werden musste, konnte das Militärfahrzeug - nach ausreichender Beleuchtung - seine Fahrt fortsetzen. Gegen den Panzerfahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.