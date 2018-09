Panorama bleibt im Kopf

Erlebnisreiche acht Tage verbrachten 50 Senioren in Maria Alm am Steinernen Meer im Salzburger Land in Österreich. Sie folgten einem Aufruf des katholischen Seniorenforums am Diözesanbüro Haßfurt, Dekanat Haßberge. Das Programm der Tage bereitete das Ehepaar Anna und Robert Krug aus Happertshausen vor, wobei Anna, gleichzeitig als Dekanatsseniorenvorsitzende Bereich Haßfurt, die Reiseleitung übernommen hatte, Ehemann Robert die technische Durchführung des Reiseverlaufs.

Ein Reisebus eines heimischen Unternehmens brachte die Urlauber zu einem Hotel im Zentrum von Maria Alm. Es war ein großer Vorteil, denn der Bus konnte vor Ort bleiben.

Aus dem ganzen Landkreis

Die Senioren aus dem Kreis Haßberge, es waren welche von Aidhausen bis Ebern und Haßfurt dabei, genossen acht Tage ein abwechslungsreiches Programm. Es begann schon auf der Hinfahrt, indem man am malerischen Walchsee in Tirol Station machte. Am späten Nachmittag erreichte man Maria Alm vorbei an der mächtigen Kulisse des Steinernen Meeres.

Die Franken erlebten den Ort Maria Alm so richtig, eine Dorfführung mit Kirchenerklärung ließ die Historie aufleben. Eine Jause in Form eines Knödelfestes, Folklore mit Alphornbläser und Schuhplattler gaben Einblicke in die Folklore. Ein Gottesdienstbesuch in der Wallfahrtskirche Kirchheim mit Führung, ein Besuch der Lambrechtshöhle und einer Latschenkieferbrennerei waren am Folgetag angesagt.

Den freien Tag des Busfahrers nutzten die Ausflügler, um mit der Sesselbahn hoch hinaus auf die Steinbockalm zu fahren, um das herrliche Gebirgspanorama des Steineren Meeres zu bewundern. Ein Regentag ließ sich in dem Kupfer-Schaubergwerk und mit dem Besuch des Tauernmuseums verschmerzen.

Beim Besuch von Zell am See war die Schifffahrt mit einem Ausflugdampfer ein Muss, ebenso ein Almabtrieb mit Viehscheid von Kühen von ihren Almwiesen. Ein Fest mit Bauern- und Handwerkmarkt bot den passenden Rahmen. Man hatte auch Glück bei einer Verlosung. Am Sonntag ging es nach dem Gottesdienst in die Kurstadt Bad Gastein. Später brachte eine Gondelbahn die Senioren auf die Almen von Karbach und an das Arturhaus. Die Bergkulisse des Hoch-Königs zeigte sich von der schönsten Seite.