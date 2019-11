Panflötenklänge mitten ins Herz

Am Samstag, 16. November, findet um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Josef in Thonberg das Benefizkonzert "Einfach anders" statt. Silva Wachter und Margitta Bergfeld präsentieren ein breites Programm mit Liedern der Freude, Liebe und Hoffnung; dieses Mal mit "special guest" Maik Förner aus Wallenfels, dessen einfühlsamen Panflötenklänge eine stimmungsvolle Abrundung des Programms darstellen werden. Das Programm beim "Einfach anders"-Konzert im Thonberger Gotteshaus umfasst insbesondere heilsame Seelenlieder sowie anrührende deutsche und englische Lieder beziehungsweise Songs. Hinzu kommen auch einige ganz neue Titel von die Silvia Wachter (Gesang, Gitarre) und Margitta Bergfeld (Geige). Der Eintritt ist frei, Spenden kommen wieder sozialen Projekten in der Region zugute. Im Anschluss erfolgt ein gemütliches Beisammensein im Bürgerhaus. hs