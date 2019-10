Hohenschwärz vor 18 Stunden

Panda-Fahrer übersieht 17-jährige Bikerin

Als am Sonntagabend ein 66-jähriger Autofahrer mit seinem Fiat Panda aus einem Parkplatz in Hohenschwärz in die Kreisstraße einbog, ist er mit einer herannahenden Motorradfahrerin zusammengestoßen, di...