Palmweihe und Prozession

Am Palmsonntag, 14. April, findet in Münnerstadt um 10.30 Uhr eine Palmweihe im Innenhof des Deutschordensschlosses statt. Anschließend zieht die Palmprozession zur Pfarrkirche, um dort den Gottesdienst zu feiern. Parallel dazu ist ab etwa 10.50 Uhr Kinderkirche im Pfarrheim. Der Obst- und Gartenbauverein bietet dazu vor Ort Palmzweige gegen Spende an; der Erlös kommt der Kirchenrenovierung zugute. eik