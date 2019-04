Palmweihe mit Eseln in Hallerndorf

Der Palmsonntag stellt in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche den

ersten Tag der Heiligen Woche dar. Mit Palmweihe und -prozession wird das Gedächtnis des

Einzugs Jesu Christi in Jerusalem gefeiert. In Hallerndorf startet die Prozession mit Pfarrer Matthias Steffel und den Kindergarten- und Kommunionkindern am Palmsonntag, 14. April, um 10 Uhr am neuen Rathaus, musikalisch begleitet von den "Aischtaler Musikanten". Mit dabei sind wieder zwei Esel. Eine halbe Stunde zuvor verkauft der Pfarrgemeinderat Palmbuschen, deren Erlös für einen guten Zweck gespendet wird. red